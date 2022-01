Consumentenbond raadt kopen bij webwinkels buiten de EU af

De Consumentenbond raadt Nederlanders af om producten zoals elektrische apparaten, kleding, medicijnen of speelgoed te kopen bij webwinkels buiten de Europese Unie. De spullen zouden vaak slecht werken of zelfs onveilig zijn. “Bestellen bij een buitenlandse webwinkel is een flinke gok”, meldt de Consumentenbond op basis van onderzoek onder 10.000 consumenten.

De Consumentenbond deed ook zelf onderzoek, waarbij vijftig bij buitenlandse webwinkels bestelde producten werden bekeken. Meer dan de helft voldeed niet aan de veiligheidseisen. Het ging dan onder meer om slaapzakjes waar baby’s in kunnen stikken en onveilig speelgoed.

Van de respondenten kocht bijna een derde het afgelopen jaar iets bij een webwinkel van buiten de EU. Daarbij was de Chinese webwinkel AliExpress veruit het populairst. De levertijd is volgens de Consumentenbond soms lang. “Gemiddeld 23 dagen, maar het kan zelfs oplopen tot een jaar”, aldus de bond in een toelichting.

Van de ondervraagden kocht 29 procent het afgelopen jaar een product dat niet aan de verwachtingen voldeed. De Consumentenbond ziet bij Wish.com, waarvan de meeste producten uit China komen, veel problemen. Er wordt onder andere geklaagd over telefoonkabels die niet opladen, ledlampen die maar een paar uur branden, accu’s die snel leeg zijn en kleding waar vlekken op zitten.