Investeerders lijven producent fietsen Batavus en Sparta in

Fietsenproducent Accell wordt overgenomen door een groep investeerders. Het consortium onder leiding van KKR heeft 1,6 miljard euro over voor het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta. De overname, die nog wel onder voorbehoud is van de gebruikelijke goedkeuringen, wordt naar verwachting rond de zomer afgerond. Het overnamebod van 58 euro per aandeel betekent een premie van circa een kwart op de slotkoers van vrijdag.

Accell verwacht met de nieuwe aandeelhouders sneller te kunnen groeien, vooral internationaal. Het hoofdkantoor blijft na de overname gewoon in Heerenveen staan. Ook voor het personeel heeft de overname geen effect, zo wordt in de verklaring gesteld. Accell-topman Ton Anbeek spreekt van een belangrijke stap voor het bedrijf. Ook rept hij van betere carri√®remogelijkheden voor personeel nu het bedrijf “een grote sprong voorwaarts” kan maken. Het bestuur van Accell staat dan ook unaniem achter de overname en blijft ook na het afronden van de deal op zijn plek zitten.

Accell heeft momenteel circa 3100 mensen in dienst, verspreid over vijftien landen. De fietsen en aanverwante producten van het bedrijf worden momenteel verkocht aan dealers en consumenten in meer dan tachtig landen. In 2020 verkocht Accell ongeveer 897.000 fietsen, Het bedrijf sloot dat jaar af met een omzet van 1,3 miljard euro. Het bedrijf is naar eigen zeggen Europees marktleider in e-bikes en de tweede grootste in fietsonderdelen en -accessoires.

De fietsenfabrikant maakte eind vorig jaar bekend tot en met november 4 procent meer omzet te hebben gegenereerd in vergelijking met een jaar eerder ondanks verstoringen in het internationale transport het bedrijf met tekorten aan onderdelen kampte. Dat kwam doordat er dit jaar in Aziatische landen als Vietnam lockdowns waren door coronabesmettingen. Volgens Accell hebben verschillende grote leveranciers in de loop van september en oktober de productie hervat.

Investeerder KKR is overigens geen onbekende in Nederland. De investeerder stak eerder onder andere geld in de vakantieparken van Roompot, glasvezelplatform Open Dutch Fiber, parkeerdienstverlener Q-Park en softwareontwikkelaar Exact. Teslin, een huidige grote aandeelhouder van Accell, maakt overigens onderdeel uit van het KKR-consortium.