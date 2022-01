Kwartaalwinst Philips pakt waarschijnlijk flink lager uit

Philips zet over het laatste kwartaal van 2021 naar verwachting een flink lagere winst in de boeken. Het zorgtechnologieconcern zette namelijk nog 225 miljoen euro extra opzij voor de slepende kwestie rond zijn slaapapneuapparaten. Bij de cijferupdate van maandagmorgen gaat de aandacht vooral naar dat dossier en naar de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen, waar Philips ook flink mee worstelt.

De slaapapneuapparaten bevatten een isolatieschuim dat bleek af te kunnen brokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook zou het schuim, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn. Voor de terugroepactie van miljoenen apparaten had Philips eerder al 500 miljoen euro gereserveerd. Mogelijk komen daar nog schadeclaims van gebruikers bovenop. Met name in de Verenigde Staten zijn daar al rechtszaken over aangespannen.

Philips heeft de laatste tijd daarnaast veel last van tekorten van elektronische componenten en krapte in de vrachtcapaciteit. Daardoor moest het concern onlangs al zijn omzetverwachting flink naar beneden bijstellen. De situatie maakt het bijvoorbeeld lastiger om een product als elektrische tandenborstels te verkopen. Ook stellen klanten de installatie van apparatuur uit en zijn de kosten voor vrachtvervoer flink gestegen.

Het is de vraag hoe lang deze tegenwind in de leveringsketen gaat aanhouden. Philips heeft al eens gezegd dat de problemen zeker tot komende zomer kunnen duren. Het bedrijf probeert het tekort aan bijvoorbeeld chips te ondervangen door verschillende types chips in apparaten te installeren. Zo hoopt Philips minder afhankelijk worden van de grillen van de markt.

De jaarwinst over 2021 pakt waarschijnlijk wel fors hoger uit dan een jaar eerder. Dat is te danken aan de verkoop van zijn divisie voor huishoudelijke apparaten. Door het onderdeel dat onder andere koffiezetapparaten, strijkijzers en stofzuigers maakt, over te doen aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital streek Philips miljarden euro’s op.