Lufthansa en MSC willen Italiaanse vliegmaatschappij ITA overnemen

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa en een van ‘s werelds grootste containerrederijen Mediterranean Shipping Company (MSC) willen samen de Italiaanse vliegmaatschappij ITA Airways overnemen. De luchtvaartmaatschappij is nu nog in handen van de Italiaanse overheid en is de opvolger van het failliete Alitalia. ITA vliegt sinds oktober.

De luchtvaartmaatschappij heeft maandag naar buiten gebracht dat Lufthansa en het Zwitsers-Italiaanse MSC samen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een meerderheid van de aandelen. De Italiaanse overheid behoudt dan een minderheidsbelang in ITA.

Ook hebben zij volgens ITA gevraagd om gedurende drie maanden exclusief te mogen onderhandelen. ITA zegt “tevreden” te zijn dat het werk van de afgelopen maanden om het bedrijf te verbeteren zijn vruchten begint af te werpen. ITA-voorzitter Alfredo Altavilla had eerder al gezegd graag onderdeel te willen worden van Lufthansa.

De nieuwe maatschappij heeft ongeveer een kwart van het personeel en een aantal van de vliegtuigen van Alitalia overgenomen. Daarbij is flink gesneden in het aantal routes.

Lufthansa probeerde eerder met Alitalia te gaan samenwerken, maar die poging mislukte begin 2020. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij is daarna ten onder gegaan na jarenlang verliezen te hebben geleden.