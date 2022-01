Sterkste omzetgroei in 10 jaar voor IBM door clouddiensten

Het Amerikaanse technologieconcern International Business Machines (IBM) heeft in het vierde kwartaal de sterkste omzetgroei in tien jaar behaald. Dat was vooral te danken aan sterke groei bij de cloudactiviteiten waar het bedrijf zich steeds meer op toelegt.

De omzet ging op jaarbasis met 6,5 procent omhoog naar 16,7 miljard dollar, omgerekend 14,7 miljard euro. Daarmee presteerde het 110 jaar oude IBM beter dan analisten hadden verwacht en het aandeel klom in de handel nabeurs op Wall Street met meer dan 5 procent.

Bij de cloudactiviteiten stegen de inkomsten met 16 procent. IBM heeft zijn diensten voor het beheer van relatief oude IT-systemen afgesplitst om zich zo nog meer op de cloud te richten, waarbij diensten worden verleend via het internet. Ook richt de onderneming zich onder leiding van topman Arvind Krishna op consulting en ook op kunstmatige intelligentie.

Het bedrijf, met de bijnaam Big Blue, zette een nettowinst in de boeken van ruim 2,3 miljard dollar. Dat was bijna 1,4 miljard dollar een jaar eerder.