Aandacht voor Unilever en PostNL op Damrak

Levens- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever en post-en pakketbezorger PostNL zijn dinsdag de blikvangers op Beursplein 5. Unilever zou naar verluidt duizenden banen willen schrappen wereldwijd. PostNL kwam met een voorlopig handelsbericht. Verder zijn beleggers in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later deze week. Ook de spanningen in Oekraïne vanwege een mogelijke inval door Rusland houden de markten bezig.

Bij Unilever, dat zelf niet op geruchten in de markt reageert, zouden met name managementfuncties verdwijnen. Door een managementlaag te schrappen hoopt het bedrijf volgens ingewijden sneller beslissingen te kunnen nemen. Het nieuws kwam naar buiten kort nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz aandelen zou hebben gekocht in het bedrijf.

PostNL heeft het jaar naar verwachting afgesloten met een omzet van bijna 3,5 miljard euro. Daarbij zal het bedrijf een brutowinst van 308 miljoen euro hebben geboekt. Daarvan is 80 miljoen door coronagerelateerde post zoals uitnodigingsbrieven voor de coronavaccinatie. Het brutoresultaat ligt binnen de eerder afgegeven verwachting, al kampte het bedrijf wel met logistieke knelpunten en nieuwe btw-regels. Verder kondigde PostNL aan voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen.

Ook vastgoedfonds NSI kwam met een handelsupdate. Het bedrijf is er ondanks de aanhoudende uitdagingen als gevolg van corona naar eigen zeggen in geslaagd om de activiteiten verder te versterken. Dat vertaalde zich in hogere huuropbrengsten. Ook schreef het bedrijf weer zwarte cijfers nadat het coronajaar 2020 nog met verlies werd afgesloten.

Bouwer Heijmans maakte bekend dat het 203 sociale huurwoningen op Oostenburg in Amsterdam gaat bouwen. De huizen moeten eind 2023 worden opgeleverd. De totale omzet van het project voor Heijmans bedraagt circa 26 miljoen euro.

Oliedienstverlener SBM zei op zijn beurt een aandeelhoudersovereenkomst te hebben gesloten met Mitsubishi Corporation en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. Die bedrijven nemen een belang van respectievelijk 25 procent en 20 procent in een speciaal fonds voor de lease en exploitatie van een van zijn productieschepen voor de winning van olie en gas op zee. SBM Offshore blijft meerderheidsaandeelhouder van de FPSO Almirante Tamandaré met een belang van 55 procent.