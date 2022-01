Credit Suisse is half miljard extra kwijt aan juridische kwesties

Credit Suisse verwacht een half miljard Zwitserse frank (483 miljoen euro) extra kwijt te zijn aan juridische procedures bij zijn zakenbankdivisie. Het financiële concern kondigde vorig jaar aan deze afdeling, die verwikkeld is in een reeks schandalen, stevig te reorganiseren. De Zwitserse bank maakte niet bekend aan wat voor soort zaken de miljoenen opgaan.

De zakenbank van Credit Suisse, die optreedt als tussenpersoon of adviseur bij complexe financiële deals, was betrokken bij debacles rond het omvallen van investeringsfonds Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital. In november kondigde de pas aangetreden voorzitter Antonio Horta-Osorio daarom aan dat deze divisie minder risicovol moest opereren. Zo wil de bank amper nog zakendoen met hedgefondsen, die op de beurs met veel ingewikkeldere deals dan andere beleggers winst proberen te halen.

Credit Suisse promootte Greensill, dat de betaling van facturen van bedrijven voorschoot, als veilige investering bij beleggers. Maar toen Greensill erg risicovol bleek te opereren zette de Zwitserse bank zijn fonds van 10 miljard dollar voor Greensill stop, waarna dit financieringsbedrijf omviel. Kort daarop bleek Credit Suisse ook fikse verliezen te hebben geleden doordat miljarden dollars van het investeringsfonds Archegos verloren gingen na een verkeerd uitgevallen gok op de beurs.

De honderden miljoenen euro’s die Credit Suisse nu apart zet, zijn het gevolg van een “meer proactieve” aanpak waarbij de bank sneller overgaat tot het treffen van schikkingen. Dat leidt tot nog groter verlies dan de bank al verwachtte. Eerder schreef het financiële concern omgerekend 1,5 miljard euro af op zijn zakenbankdivisie door de kostbare missers. Die vormden niet het enige schandaal bij Credit Suisse. Eerder deze maand stapte Horta-Osario op omdat hij quarantaineregels had geschonden.