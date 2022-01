Hyundai hoopt dat chiptekort in tweede kwartaal afneemt

De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai is hoopvol gestemd dat het tekort aan chips waarmee de wereldwijde autosector kampt, in het tweede kwartaal zal afnemen. Ook verwacht het bedrijf dat de verkoop dit jaar zal terugkeren naar het niveau van voor de pandemie.

In het afgelopen kwartaal boekte Hyundai minder winst dan in dezelfde periode vorig jaar door het wereldwijde chiptekort en stijgende grondstofprijzen. Hyundai is niet de enige autobouwer die worstelt met het tekort aan halfgeleiders. Veel andere grote concurrenten moeten hun productie van nieuwe voertuigen onderbreken vanwege het tekort aan chips en andere onderdelen.

Het bedrijf zag de nettowinst met 57 procent dalen. De omzet steeg met 6,1 procent, mede dankzij een zwakkere Koreaanse won. Vicepresident Gang Hyun Seo verklaarde in een toelichting op de resultaten dat de chipcrisis in de autosector waarschijnlijk tot het einde van het huidige kwartaal zou voortduren en dat daarna de productie zou kunnen normaliseren.

Naast knelpunten in de toeleveringsketen had het bedrijf ook last van hogere grondstofprijzen. Hyundai zei in november al dat de kosten van ijzererts met 63 procent zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder tot 165 dollar per ton. De prijzen van aluminium en koper lagen respectievelijk 40 procent en 48 procent hoger.

Hyundai streeft ernaar dit jaar 4,3 miljoen voertuigen te verkopen. Het aantal milieuvriendelijke auto’s zal met 30 procent toenemen. Deze voertuigen, waaronder elektrische en hybride modellen, zullen dit jaar tot 40 procent van de omzet in Europa vertegenwoordigen, tegenover 32 procent in 2021. De nieuwe elektrische auto Ioniq 6 van Hyundai zal in de eerste helft van het jaar in Zuid-Korea worden uitgebracht.