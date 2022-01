IBM en American Express stijgen op onrustig Wall Street

Technologieconcern IBM en creditcardmaatschappij American Express behoorden dinsdag tot de stijgers op de beurzen in New York. Beide bedrijven kwamen met beter dan verwachte resultaten. Ook veel andere grote ondernemingen gaven een kijkje in de boeken. De stemming op de Amerikaanse markten bleef echter onrustig door de onzekerheid over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Ook de spanningen in Oekraïne vanwege een mogelijke inval door Rusland hielden de gemoederen bezig.

De Fed is dinsdag begonnen aan zijn tweedaagse rentevergadering en zal de uitkomsten woensdag bekendmaken. De Amerikaanse centrale bank zal de rente nu nog ongewijzigd laten, maar heeft al wel aangegeven de rente dit jaar een aantal keren te verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Beleggers weten echter nog niet wanneer de eerste rentestap exact zal worden genomen en hoe agressief de renteverhogingen zullen zijn.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,1 procent lager op 33.977 punten. De brede S&P 500 daalde 1,5 procent tot 4342 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,8 procent in, tot 13.601 punten. Maandag wisten de graadmeters eerdere forse verliezen weg te werken en zelfs in het groen te sluiten.

IBM steeg 0,2 procent. Het concern boekte in het vierde kwartaal de sterkste omzetgroei in tien jaar. Dat was vooral te danken aan sterke groei bij de cloudactiviteiten waar het bedrijf zich steeds meer op toelegt.

American Express won 4,2 procent. Het concern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht dankzij recordbestedingen die consumenten met een creditcard van het bedrijf deden. Voor 2022 rekent American Express op een verdere stijging van de resultaten.

Johnson & Johnson ging 0,3 procent omhoog. Het moederconcern van farmaceut Janssen uit Leiden die een vaccin tegen corona ontwikkelde, zag de omzet afgelopen jaar flink stijgen door de opschaling van de reguliere zorg. Het bedrijf verkocht daardoor meer medicatie en medische apparatuur.

Nvidia daalde 4,8 procent. Volgens persbureau Bloomberg is de chipmaker zich aan het voorbereiden om uit de omstreden overname van branchegenoot Arm te stappen. Verschillende marktautoriteiten weigeren de overname ter waarde van 40 miljard dollar (ruim 35 miljard euro) goed te keuren uit angst voor een te machtige positie van Nvidia.

De euro was 1,1278 dollar waard, tegenover 1,1308 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 83,60 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 86,96 dollar per vat.