Lockheed verkoopt meer F-35’s, raketten en Black Hawk-helikopters

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft in het afgelopen kwartaal meer straaljagers van het type F-35 Lightning II, beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF), verkocht. Ook de verkoop van luchtdoel- en kruisraketten en helikopters van het type Black Hawk nam toe. Daardoor zag Lockheed de omzet en winst groeien.

Er werden afgelopen kwartaal in totaal 52 F-35’s geleverd, tegen 42 een jaar eerder. Lockheed zette daarbij een omzet in de boeken van 17,7 miljard dollar, omgerekend 15,6 miljard euro. Dat was 17 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020. Bij de luchtvaarttak, met de F-35, was een omzetgroei met 6 procent te zien. Bij de rakettendivisie steeg de omzet zelfs met 12 procent, bijvoorbeeld dankzij hogere verkopen van Patriot-raketten.

Lockheed is ook het moederbedrijf van helikopterbouwer Sikorsky en actief op het gebied van onder meer radarsystemen en ruimtevaart. De kwartaalwinst van de grootste toeleverancier aan het Pentagon bedroeg 2 miljard dollar, tegen 1,8 miljard dollar een jaar eerder. Over heel 2021 werd een omzet geboekt van 67 miljard dollar en een winst van 6,3 miljard dollar. De waarde van het orderboek van Lockheed was eind vorig jaar meer dan 135 miljard dollar.