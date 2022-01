Meer uren en omzet voor uitzendbranche in 2021

De uitzendbranche is vorig jaar gegroeid ten opzichte van het coronajaar 2020. Volgens uitzendbrancheorganisatie ABU werden er door uitzendkrachten 15 procent meer uren gedraaid. Daarbij steeg de omzet met 18 procent.

Vooral in de administratieve sector was er veel meer werk voor uitzendkrachten. Zowel uren als omzet stegen hier met een vijfde in vergelijking met een jaar eerder. In de industrie was sprake van 11 procent meer uren. Die zorgden voor 14 procent meer omzet. In de technische sector was sprake van 9 procent meer uren, die goed waren voor een 11 procent hogere omzet.

In de laatste periode van het jaar, die duurde van 6 december tot en met 2 januari, werd door de ABU een daling van het aantal uren gemeten van 1 procent. De omzet viel evenwel 3 procent hoger uit. Vooral in de administratieve sector was in deze periode minder vraag naar uitzendkrachten in vergelijking met een jaar eerder.

Uit verschillende studies bleek eerder dat onder andere uitzendkrachten er in crisistijd financieel flink op achteruit zijn gegaan. Vooral onder uitzendkrachten met een maandelijks inkomen van maximaal 1800 euro netto steeg de kans op een inkomensterugval tijdens corona fors. Met het herstel uit de crisis nam ook de vraag naar uitzendkrachten weer toe. De ABU meldde eerder over 2020 een terugval in het aantal uitzenduren met 14 procent in vergelijking met 2019, het laatste jaar voor de crisis.