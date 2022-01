Passagiersluchtvaart toonde in 2021 herstel na rampjaar

De passagiersluchtvaart is vorig jaar enigszins hersteld na het rampzalige 2020. Het aantal reizigers kwam evengoed niet in de buurt bij dat van voor de coronapandemie want de vraag naar internationale vliegtickets lag nog steeds zo’n driekwart onder het niveau van 2019. Dat meldt de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA. De inkomsten per gevlogen kilometer per stoeltje waren wel hoger dan een jaar eerder.

In Europa vervoerden maatschappijen vorig jaar ruim twee derde minder passagiers dan in 2019. Dat was een jaar eerder nog bijna driekwart minder. Afgelopen december stapten in de regio 42 procent minder reizigers aan boord van een vliegtuig.

Volgens IATA hindert de omikronvariant van het coronavirus het herstel van de luchtvaartsector. Eerder deze maand liet de organisatie nog weten dat de vraag naar tickets is gekelderd door de “overdreven” reacties van overheden. Topman Willie Walsh baalt dat landen weer grepen naar al eerder geprobeerde maar ineffectieve grenssluitingen, “buitensporig” testen en het in quarantaine plaatsen van reizigers. Volgens hem wordt de internationale verspreiding van het virus met zulke reisbeperkingen nauwelijks bestreden.

Voor dit jaar hoopt IATA op een normalisering van het reizen. “Hoewel internationaal reizen in veel delen van de wereld verre van normaal is, is er een momentum in de goede richting”, stelt de brancheorganisatie in een toelichting. Zo kondigden Frankrijk en Zwitserland vorige week versoepelingen aan. In Azië blijven belangrijke markten nog wel bijna volledig gesloten. In die regio werden vorig jaar 93 procent minder reizigers vervoerd dan in 2019.

Er werd vorig jaar 7 procent meer luchtvracht vervoerd dan voor de coronapandemie. Door opstoppingen in het wereldwijde containervervoer over zee steeg de vraag naar luchttransport enorm. Door die grotere vraag zijn de prijzen ook fors gestegen. In december waren die zo’n 2,5 keer hoger dan in 2019.