PGGM wil honderden miljoenen aan pensioengeld steken in hotels

Pensioenuitvoerder PGGM, die onder meer de pensioenen belegt voor pensioenfonds PFZW, wil honderden miljoenen euro’s aan Nederlands pensioengeld steken in hotels. De pensioenbelegger denkt ervan te kunnen profiteren dat de toerismebranche door de coronapandemie hard is geraakt en de prijzen van het vastgoed dus aantrekkelijker zijn geworden. Daarbij wordt voor de komende jaren op een duidelijk herstel van de sector gerekend, waardoor het nu dus een gunstig instapmoment zou zijn.

De verwachting is dat er goede zaken kunnen worden gedaan met hoteleigenaren die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen, legt Tinka Kleine van PGGM uit. Zij gaat bij het concern over vastgoedbeleggingen en spreekt van “interessante beleggingskansen”. Tot nu toe richtte PGGM zich nog op investeren in ander vastgoed, zoals kantoren, winkels en woningen.

De pensioenbelegger trekt bij de nieuwe stap samen op met L+R Hotels, een grote private belegger en manager van hotels. Samen willen de partijen in de belangrijkste steden in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italiƫ en Spanje komende jaren tot maximaal 1 miljard euro investeren in hotels. L+R Hotels heeft volgens PGGM veel ervaring en doet al zaken met bekende merken als Hilton, Marriott, IHG en Accor.

PGGM heeft er daarbij voor gekozen om niet alleen in hotelpanden te gaan beleggen, maar dit te combineren met de exploitatie van de hotels. Dan kan er extra geprofiteerd worden als de hotels straks weer veel winst maken. Als beheerder van het vermogen van diverse pensioenfondsen kan PGGM dat laatste goed gebruiken. De instelling, die zelf geen winstoogmerk heeft, zorgt voor de oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. In totaal bedraagt het beheerd en belegd vermogen bij PGGM momenteel 291 miljard euro.