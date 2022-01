Rechter bepaalt of Hudson’s Bay verhuurders moet blijven betalen

Warenhuisketen Hudson’s Bay hoort dinsdag of het bedrijf inderdaad miljoenen euro’s moet betalen aan verhuurders van zijn Nederlandse panden, waar veelal eerder een V&D zat voor die winkelketen bankroet ging. De rechtbank stelde die vastgoedbedrijven eerder in het gelijk omdat Hudson’s Bay toen het naar Nederland kwam jarenlange garanties afgaf. De winkelketen ging daarop in hoger beroep.

Hudson’s Bay Nederland ging failliet na enkele jaren met tegenvallende verkopen. Voor het bedrijf is dat reden genoeg om niet meer aan de langlopende verplichtingen te hoeven voldoen. De rechter wees er echter eerder op dat het moederbedrijf van Hudson’s Bay in Canada nog gewoon bestaat en dus ook de beloofde huren kan betalen.

Een aantal grote verhuurders zou ook in Canada naar de rechter willen stappen, meldde het Financieele Dagblad vorig jaar. Aanleiding daarvoor was het feit dat Hudson’s Bay een deel van zijn bezittingen naar een nieuw moederbedrijf op Bermuda heeft verhuisd. Daardoor zou het nog moeilijker zijn voor de vastgoedbedrijven om hun recht te halen.