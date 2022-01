Unilever eenzame daler in AEX, PostNL straalt in MidKap

Levens- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever was dinsdag bij opening van de aandelenbeurs in Amsterdam de enige verliezer in de AEX-index. De onderneming zou van plan zijn wereldwijd duizenden banen te schrappen. Een treetje lager, in de MidKap, was PostNL koploper na een handelsupdate. Beleggers zijn verder in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later deze week. Ook de spanningen in Oekraïne vanwege een mogelijke inval door Rusland houden de markten bezig.

Unilever verloor in de vroege handel 0,6 procent. Bij het concern zouden met name managementfuncties verdwijnen. Door een managementlaag te schrappen hoopt het bedrijf volgens ingewijden sneller beslissingen te kunnen nemen. Het nieuws kwam naar buiten kort nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz aandelen zou hebben gekocht in het bedrijf.

De AEX-index noteerde kort na opening 0,9 procent hoger op 745,41 punten na de stevige tik een dag eerder. Betalingsbedrijf Adyen stond bovenaan met een winst van 3 procent.

De MidKap noteerde 0,8 procent hoger op 1018,38 punten. In de index met middelgrote fondsen stond PostNL bovenaan met een winst van 4,5 procent. Volgens een voorlopige handelsupdate sloot PostNL het jaar met een omzet van bijna 3,5 miljard euro. Daarbij zal het bedrijf een brutowinst van 308 miljoen euro hebben geboekt. Daarvan is 80 miljoen door coronagerelateerde post zoals uitnodigingsbrieven voor de coronavaccinatie. Verder kondigde PostNL aan voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen.

Bouwer Heijmans steeg bij de kleinere fondsen 1 procent. De bouwer gaat 203 sociale huurwoningen in Amsterdam bouwen. De totale omzet van het project voor Heijmans bedraagt circa 26 miljoen euro. Ook sectorgenoot BAM (plus 1,1 procent) stond bij de winnaars.

In Zwitserland verloor Credit Suisse bijna 7 procent. De bank was in het slotkwartaal van 2021 meer geld kwijt aan juridische kwesties. Ook waarschuwde de bank voor uitstroom bij zijn belangrijke vermogensbeheeractiviteiten. Het jaar 2021 werd voor de bank ontsierd door schandalen en onrust aan de top.

De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent. De euro was 1,1303 dollar waard, tegenover 1,1308 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 83,77 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 86,87 dollar per vat.