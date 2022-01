Levensmiddelenconcern Unilever schrapt wereldwijd ongeveer 1500 managementbanen. In een poging om de organisatie wat te versimpelen verdwijnt 15 procent van de plekken voor senior managers. Van de minder ervaren bestuurskrachten heeft Unilever er straks 5 procent minder.

Of er ook arbeidsplaatsen verloren gaan in Nederland, is niet naar buiten gebracht. Het concern heeft ongeveer 2700 werknemers in Nederland. Wereldwijd zijn dat er circa 150.000.