Adidas wil zeker 2800 nieuwe mensen aannemen

Sportmerk Adidas is van plan dit jaar zeker 2800 mensen aan te nemen. Volgens het bedrijf gaat het in de wervingscampagne zowel om bestaande vacatures als om nieuwe posities.

In thuismarkt Duitsland gaat het alleen al om 800 nieuwe banen. Daarvan zijn er zo’n vijftig voor zogeheten leer-werktrajecten.

Adidas heeft wereldwijd zo’n 62.000 mensen in dienst. Van hen werken er 5300 op het hoofdkantoor in de Beierse stad Herzogenaurach. Wereldwijd heeft het Duitse concern 307 productielocaties. Of er ook banen in Nederland bijkomen, meldde Adidas niet. Het bedrijf zegt wel meer dan 900 vacatures te hebben voor winkelpersoneel. Verder gaat het zeker om 500 IT- en dataspecialisten.