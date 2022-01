Aziatische beurzen terughoudend in afwachting rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten woensdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico in afwachting van de uitkomsten van de belangrijke rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen. De vrees dat de Fed de rente dit jaar agressief zal verhogen om de hoge inflatie aan te pakken, zorgt al enige tijd voor onrust op de beurzen. Ook de onzekerheid over de situatie tussen Rusland en Oekraïne zorgde voor terughoudendheid.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min op 27.011,33 punten. SoftBank won 1,8 procent. Beleggers verwerkten de berichten dat chipmaker Nvidia zich waarschijnlijk terugtrekt uit de omstreden overname van branchegenoot Arm. Marktautoriteiten lijken de overname niet goed te willen keuren uit angst voor een te machtige positie van Nvidia. Nvidia kondigde in september 2020 aan Arm te willen kopen van SoftBank. Bij de Japanse techinvesteerder gaan nu stemmen op om Arm als zelfstandig bedrijf naar de beurs te brengen.

Op de aandelenmarkten in India en Australië hadden beleggers een vrije dag. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent en de hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,2 procent. De Chinese technologiebedrijven gingen voorzichtig omhoog na de zware verliezen een dag eerder. Internetconcern Tencent won 0,3 procent en e-commercebedrijf JD.com steeg 1 procent.

Evergrande klom 0,6 procent. Volgens persbureau Reuters houdt het in geldnood verkerende vastgoedconcern een bijeenkomst met investeerders en zijn financiële adviseurs. Het zouden de eerste gesprekken zijn sinds het bedrijf afgelopen maand een aantal rentebetalingen op buitenlandse leningen miste. De Chinese vastgoedontwikkelaar, die kampt met een enorme schuldenlast, werkt al enige tijd aan een herschikking van zijn schulden.