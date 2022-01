Blik bij Federal Reserve op begin renteverhogingen

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, komt woensdag met een rentebesluit. Naar verwachting zal de Fed dan aangeven dat in maart kan worden begonnen met het verhogen van de rente om zo de hoge inflatie tegen te gaan. De Amerikaanse centrale bank had in 2020 de rente nog scherp verlaagd om zo de economische schade door de coronapandemie in te perken.

De Fed begon dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met het rentebesluit naar buiten. Op de financiƫle markten wordt verwacht dat de rente in maart met 25 basispunten wordt verhoogd en dat dan later dit jaar nog drie extra rentestappen worden gezet. De Fed is al bezig zijn opkoopprogramma van obligaties versneld af te bouwen. Voorzitter Jerome Powell komt ook met een toelichting op het rentebesluit.

De inflatie in de VS is in december gestegen naar 7 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in bijna veertig jaar. De oplopende inflatie houdt onder meer verband met de hoge energieprijzen, stijgende loonkosten en de problemen in de wereldwijde toeleveringsketens. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent.