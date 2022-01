Boeing neemt miljardenlast door productieproblemen 787 Dreamliner

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing neemt een buitengewone last van 3,5 miljard dollar, omgerekend ruim 3 miljard euro, in verband met de productieproblemen met de 787 Dreamliner. Vanwege die technische problemen heeft Boeing sinds het voorjaar van 2021 de leveringen van de 787 stilgelegd. Het bedrijf denkt dat dit nog langer gaat duren en dat de productiekosten harder stijgen dan eerder voorzien.

Vooral vanwege die afschrijving leed Boeing in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van bijna 4,2 miljard dollar, wat wel de helft minder is dan de min die een jaar eerder onder streep verscheen. De omzet zakte in het vierde kwartaal met 3 procent tot 14,8 miljard dollar ten opzichte van een jaar terug.

Over heel 2021 stegen de inkomsten met 7 procent naar 62,3 miljard dollar. In 2020 werd Boeing nog hard geraakt door de coronapandemie, waardoor luchtvaartmaatschappijen massaal orders introkken. Inmiddels is daar flink herstel te zien, vooral geholpen door de terugkeer in het luchtruim van de 737 MAX die wereldwijd lang aan de grond moest blijven staan na twee dodelijke ongelukken in korte tijd. Daardoor nemen de orders voor de 737 MAX weer sterk toe.

Topman David Calhoun van Boeing, dat ook een defensie-, ruimtevaart- en dienstendivisie heeft, noemt 2021 dan ook een jaar van wederopbouw. De onderneming leed desondanks voor het derde jaar op rij verlies, met een min van 4,3 miljard dollar. Dat is wel fors minder dan het verlies van 11,9 miljard dollar in 2020. De totale orderportefeuille voor commerciƫle vliegtuigen bedraagt meer dan 4200 toestellen met een waarde van 297 miljard dollar.