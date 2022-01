ECB-lid waarschuwt voor economische impact van conflict Oekraïne

Het hoofd van de centrale bank van Litouwen waarschuwt voor zware economische gevolgen voor Europa als het conflict tussen Rusland en het Westen over Oekraïne escaleert. Gediminas Šimkus, die vanuit zijn functie ook in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zit, vraagt politici daarom zich meer in te spannen om verdere escalatie te voorkomen.

Šimkus zegt dat zwaardere sancties die voor Rusland moeten gaan gelden als het Oekraïne binnenvalt, ook de Europese economie schaden. “Verdere escalatie betekent enorme verliezen. Niet alleen in economische termen, maar ook wat levens betreft”, aldus de bestuurder in een interview. Litouwen is lid van de Europese Unie maar grenst ook aan Rusland en Belarus, die bondgenoten van elkaar zijn.

Aan de grens met Oekraïne zijn meer dan honderdduizend Russische militairen en veel materieel samengetrokken. Westerse landen vrezen een inval in het buurland. Rusland ontkent plannen te hebben om Oekraïne binnen te dringen.

Westerse leiders hebben dinsdag overlegd over nieuwe sancties tegen Rusland als het tot een inval komt. De Britse premier Boris Johnson zei na afloop dat de sancties “zwaarder dan ooit” zullen zijn. Een Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger zei dat onder meer de export van hightech naar Rusland zal worden beperkt.