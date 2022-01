EIB: bouwsector wacht robuuste groei in komende jaren

De bouwsector zal de komende jaren te maken krijgen met een sterke productiegroei. Daardoor zal ook de krapte op de arbeidsmarkt in de sector verder toenemen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuw rapport.

De bouwproductie nam volgens het instituut afgelopen jaar met 2 procent toe tot een niveau van 82 miljard euro. Voor de komende twee jaar rekent het EIB op respectievelijk 5 en 4 procent groei op jaarbasis. Daarmee stijgt de productie naar 89 miljard euro. Op de langere termijn gaat het daarna om 2 procent groei per jaar.

Om de groei bij te benen zijn er ook meer vakkrachten nodig. De bouwsector was afgelopen jaar goed voor 469.000 voltijdsbanen, hetgeen een groei betekende van 1,5 procent op jaarbasis. Jaarlijks zullen er ongeveer 9500 nieuwe mensen nodig zijn, ook om vaklui die met pensioen gaan of om een andere reden stoppen te vervangen. Deze mensen kunnen volgens het EIB veelal bij vakopleidingen worden gevonden. Tegen 2026 zal de werkgelegenheid zijn gegroeid tot 500.000 arbeidsjaren. Dat zou het hoogste aantal zijn in 45 jaar.

Het EIB verwacht dat bouwbedrijven grote inspanningen moeten doen om op tijd voldoende personeel te werven. Daarbij speelt ook de onzekerheid mee rond het coronavirus. Eventuele nieuwe lockdowns zouden de komst van buitenlandse vakkrachten kunnen bemoeilijken.