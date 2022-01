EU-rechter schrapt megaboete Amerikaanse chipfabrikant Intel

De Amerikaanse chipfabrikant Intel hoeft een boete van 1,06 miljard euro uit 2009 wegens machtsmisbruik toch niet te betalen. Het Gerecht, een onderdeel van het Europees Hof van Justitie, heeft de megaboete van de Europese Commissie geschrapt.

Tussen 2002 en 2007 gaf Intel kortingen aan computerfabrikanten als Dell, Lenovo, HP en NEC, die moesten beloven geen zaken te doen met Intels grootste concurrent Advanced Micro Devices (AMD). Volgens de commissie maakte het bedrijf misbruik van zijn machtspositie op de markt voor microprocessoren en verstoorde het met de afspraken de concurrentie. De Brusselse toezichthouder veroordeelde het bedrijf in 2009 tot de boete van 1,06 miljard euro.

Tegen de boete kwam Intel in verweer maar in 2014 verwees het Gerecht Intels bezwaren naar de prullenbak. Het Hof gaf de rechters in 2017 vervolgens de opdracht om grondiger onderzoek te doen naar de aanname dat de kortingen sowieso nadelig zouden zijn geweest voor de concurrentie.

Nu stelt het Gerecht dat de analyse die de Europese Commissie indertijd heeft uitgevoerd onvolledig is en niet aantoont dat de omstreden kortingen mededingingsbeperkende gevolgen konden hebben.