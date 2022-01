IMF roept El Salvador op te stoppen met bitcoin als betaalmiddel

El Salvador moet een einde maken aan het gebruik van de cryptomunt bitcoin als wettelijk betaalmiddel. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens het IMF zijn er te veel risico’s verbonden aan de bitcoin, die recent in een vrije val is beland en sinds een piek in november bijna de helft van zijn waarde heeft verloren.

El Salvador was in september het eerste land ter wereld dat de bitcoin als wettelijk betaalmiddel introduceerde, naast de Amerikaanse dollar. De stap werd gezet door president Nayib Bukele die hoopt dat meer mensen zo gebruik kunnen maken van het financiƫle systeem en makkelijker geld kunnen terugsturen vanuit het buitenland.

Het IMF heeft het kleine Zuid-Amerikaanse land eerder al eens gewaarschuwd voor het gebruik van de bitcoin. Maar nu gebruikt het fonds veel hardere taal. Het bestuur van het IMF zegt dat de bitcoin grote risico’s met zich meebrengt rond financiĆ«le stabiliteit en integriteit en bescherming van consumenten.

In El Salvador zijn er ook protesten geweest door tegenstanders van de bitcoin die bezorgd zijn over de sterke waardeschommelingen van de digitale munt.

De bitcoin, ’s werelds bekendste cryptomunt, was woensdagochtend meer dan 37.000 dollar waard. In november bereikte de digitale munt nog een recordniveau van circa 69.000 dollar.