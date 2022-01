KPN laat nieuwe klanten gratis Formule 1 kijken

KPN probeert nieuwe klanten binnen te halen door hen het komende jaar gratis naar de Formule 1 te laten kijken. Bestaande klanten van de provider blijven daar wel gewoon voor betalen. Eerder zette rivaal VodafoneZiggo sterk in op sport- en racefans, door abonnees wedstrijden van onder meer de Formule 1 gratis te laten kijken via Ziggo.

Ziggo raakte die uitzendrechten na het afgelopen seizoen kwijt aan streamingdienst Viaplay van de Nordic Entertainment Group. Het afgelopen jaar steeg het aantal Nederlanders dat de races volgde snel, onder meer door de goede prestaties van de uiteindelijke wereldkampioen Max Verstappen.

Viaplay laat zowel KPN als Ziggo het komende jaar wel de autosport uitzenden, via een speciale distributie-overeenkomst. Maar televisiekijkers moeten daar waarschijnlijk in veel gevallen extra voor gaan betalen. Viaplay heeft behalve de rechten op de Formule 1 ook die van onder meer de voetbalwedstrijden in de Duitse Bundesliga en darts. De dienst is al beschikbaar in meerdere Scandinavische landen en de Verenigde Staten.