Luchtvaartaandelen voeren sterk herstel op Europese beurzen aan

De Europese beurzen lieten woensdag een sterk herstel zien. Vooral de aandelen in de luchtvaart- en reissector gingen flink vooruit door optimisme over een sterke heropleving van het toerisme nu de EU-landen vanaf februari geen extra test of quarantaine meer vragen van reizigers met een Europese coronareispas.

Beleggers keken verder uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Het besluit, dat pas na sluiting van de Europese markten wordt bekendgemaakt, houdt de beurzen al weken in de greep. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente nu nog ongewijzigd laten, maar beleggers hopen op meer duidelijkheid over wanneer de Fed de rente zal gaan verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,9 procent hoger op 754,22 punten. De MidKap kreeg er 2,5 procent bij op 1048,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,2 procent.

Op het Damrak behoorde Air France-KLM tot de sterkste stijgers met een winst van 4,5 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways, won 7 procent in Londen en in Frankfurt dikte Lufthansa 5,7 procent aan. Ook reisorganisatie TUI (plus 5 procent) en hotelketen Accor (plus 4,6 procent) gingen vooruit.

Wizz Air won dik 5 procent in Londen. De prijsvechter heeft het aantal boekingen fors zien stijgen sinds de aankondiging van de Britse regering dat de testverplichting voor reizigers komt te vervallen. Ook is de luchtvaartmaatschappij voorzichtig optimistisch over de vraag naar tickets komende zomer.

In de AEX stond fintechbedrijf Adyen bovenaan met een winst van 5 procent. Ook olie- en gasconcern Shell en staalproducent ArcelorMittal deden goede zaken met plussen van dik 4 procent. Levensmiddelenconcern Unilever en supermarktbedrijf Ahold Delhaize waren de enige dalers, met minnen van 1,8 en 0,7 procent.

De chipbedrijven ASMI en ASML wonnen ruim 3 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Texas Instruments. Ook komt het grote chipconcern Intel na de slotbel op Wall Street met cijfers.

Avantium steeg 15 procent. De aandeelhouders van het chemiebedrijf zijn akkoord gegaan met de plannen voor de langverwachte bioplasticfabriek in Delfzijl. In de fabriek zal op grote schaal plastic worden gemaakt op basis van suiker in plaats van aardolie.

De euro was 1,1276 dollar waard, tegen 1,1280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 86,02 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 88,87 dollar per vat.