Mattel heeft rechten Frozen-karakters en Disney-prinsessen terug

Speelgoedmaker Mattel heeft vanaf volgend jaar de rechten weer in handen om speelgoed te maken gebaseerd op de Frozen-films van Disney. Ook van allerlei Disney-prinsessen als Sneeuwwitje, Assepoester en Belle (van Belle en het Beest) kan de maker van Barbies weer poppen produceren.

De rechten waren eerder ook al in handen van Mattel, maar dat bedrijf raakte ze in 2016 kwijt aan concurrent Hasbro. Nu het contract met die onderneming is afgelopen kiest Disney dus weer voor Mattel. Het is niet bekend wat het bedrijf achter onder meer Fisher-Price, Hot Wheels en Barbie voor de rechten heeft betaald.

Operationeel directeur van Mattel Richard Dickson zegt uit te kijken naar de terugkeer van deze “iconische verhalen en karakters”. Volgens hem is zijn bedrijf als “wereldwijd marktleider in poppen” een goed thuis voor de Disney-prinsessen en Frozen-lijn.

Mattel had het in het begin van de coronapandemie lastig, maar sindsdien zijn de verkopen weer aangetrokken. In oktober liet het bedrijf weten dat het voor heel 2021 een omzetgroei van ongeveer 15 procent verwachtte.