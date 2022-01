Microsoft stijgt op positief Wall Street na resultaten

Microsoft werd woensdag dik 5 procent hoger gezet op de beurzen in New York. Beleggers grepen de sterke resultaten van het technologieconcern aan om aandelen bij te kopen. De algehele stemming op Wall Street was eveneens positief na de zeer grillige koersschommelingen in de afgelopen dagen. De markten zijn de hele week al in gespannen afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag wordt bekendgemaakt.

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente nu nog ongewijzigd laten, maar beleggers hopen op meer duidelijkheid over wanneer de Fed de rente zal gaan verhogen. De Fed heeft al gezegd de rente dit jaar meerdere keren te verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken. De centrale bank zal naar verwachting aangeven dat in maart kan worden begonnen met het opschroeven van de rente. In 2020 werd de rente scherp verlaagd om de economie door de coronacrisis te loodsen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 34.526 punten. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent tot 4407 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 1,9 procent aan tot 13.975 punten.

Ook was er aandacht voor speelgoedmakers Mattel en Hasbro. Eerstgenoemde heeft vanaf volgend jaar de rechten weer in handen om speelgoed te maken gebaseerd op de Frozen-films van Disney. Ook van allerlei Disney-prinsessen als Sneeuwwitje, Assepoester en Belle (van Belle en het Beest) kan de maker van Barbies weer poppen produceren. De rechten waren eerder ook al in handen van Mattel, maar dat bedrijf raakte ze in 2016 kwijt aan concurrent Hasbro. Het aandeel Mattel won dik 7 procent. Hasbro verloor 0,3 procent aan beurswaarde.

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla klom dik 3 procent voorafgaand aan de kwartaalcijfers, die na de slotbel naar buiten komen. Ook chipproducent Intel (plus 0,3 procent), een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, brengt na sluiting van de markten de resultaten naar buiten. Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat Intel een Europese boete van 1,06 miljard euro uit 2009 wegens machtsmisbruik toch niet hoeft te betalen. Het Gerecht, een onderdeel van het Europees Hof van Justitie, heeft de boete geschrapt.

De euro was 1,1294 dollar waard, tegen 1,1280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 86,35 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 88,33 dollar per vat.