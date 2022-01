Ondernemers hebben twee weken langer voor aanvraag TVL

Ondernemers krijgen twee weken langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming in hun vaste lasten (TVL). Het loket sluit nu op 21 februari om 17.00 uur, meldt het ministerie van Economische Zaken.

De langere openstelling heeft te maken met de verruiming van de TVL-regeling. Aanvankelijk kwamen ondernemers er pas voor in aanmerking als zij in het vierde kwartaal minstens 30 procent van hun omzet kwijt waren door de coronamaatregelen. Dat is, met instemming van de Europese Commissie, verlaagd naar 20 procent.