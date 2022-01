Rentebesluit Federal Reserve centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs wordt woensdag vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Het belangrijke besluit, dat pas na sluiting van de Europese markten bekend wordt gemaakt, houdt de beurzen al weken in de greep. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente nu nog ongewijzigd laten, maar beleggers hopen op meer duidelijkheid over wanneer de Fed de rente zal gaan verhogen.

De Fed heeft al laten weten voor dit jaar meerdere renteverhogingen te voorzien om de hoge inflatie in het land aan te pakken. De centrale bank zal naar verwachting aangeven dat in maart kan worden begonnen met het opschroeven van de rente. Het vooruitzicht van hogere rentetarieven, die ongunstig zijn voor aandelen, zorgt al enige tijd voor onrust op de beurzen. In 2020 werd de rente scherp verlaagd om de economische schade door de coronapandemie in te perken. Dit leidde tot een fors herstel en nieuwe recordstanden op de aandelenmarkten.

Ook de onzekerheid over de situatie tussen Rusland en Oekraïne blijft boven de markten hangen. Westerse leiders hebben overlegd over nieuwe sancties tegen Rusland als het buurland Oekraïne binnenvalt. De Britse premier Boris Johnson zei dat de sancties “zwaarder dan ooit” zullen zijn en dat Rusland mogelijk zal worden uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Rusland verklaarde dat Europa in dat geval geen Russisch gas meer kan kopen omdat het land geen betalingen kan ontvangen.

De AEX-index in Amsterdam koerst af op een hoger begin van de belangrijke Fed-dag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met winsten te openen. De aandelenmarkten in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,4 procent lager.

De techsector zal mogelijk bewegen op de sterke resultaten van Microsoft. Het Amerikaanse tech- en softwarebedrijf blijft profiteren van een toenemende vraag naar producten die werknemers nodig hebben om thuis te werken vanwege de pandemie en presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht.

De Europese beurzen toonden dinsdag wat herstel na de zware koersverliezen een dag eerder. De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 739,86 punten. Wall Street sloot lager na een wilde koersrit. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 34.297,73 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 2,3 procent.

De euro was 1,1304 dollar waard, tegen 1,1280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 85,30 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 88,07 dollar per vat.