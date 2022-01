Tesla boekt recordwinst in slotkwartaal 2021

De maker van elektrische auto’s Tesla heeft het laatste kwartaal van 2021 afgesloten met een recordwinst van 2,3 miljard dollar, omgerekend iets meer dan 2 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 760 procent. De sterke groei is onder meer te danken aan een in gebruik genomen fabriek in China, waar het auto’s voordeliger kan produceren.

Tesla zag de omzet in de meetperiode met 65 procent stijgen tot 17,7 miljard dollar. Eerder was al bekend dat Tesla in de laatste maanden van vorig jaar een recordaantal van 308.600 voertuigen had afgeleverd.

In een verklaring stelt het bedrijf dat de cijfers nog beter hadden kunnen zijn. Net als andere autoproducenten kampt Tesla met tekorten aan onderdelen en chips. Dat is volgens Tesla de belangrijkste remmende factor op de productie. De autoproducent verwacht dat de problemen de komende tijd nog wel zullen aanhouden.

Niet alleen de verkoop van auto’s draagt overigens bij aan de goede resultaten. Omdat Tesla auto’s maakt die geen CO2 uitstoten, krijgt het bedrijf gratis emissierechten die het kan verkopen aan fabrikanten van auto’s die wel op fossiele brandstoffen rijden. Dit leverde het bedrijf het afgelopen kwartaal 314 miljoen dollar op, wat 22 procent minder is dan een jaar eerder.

Over heel 2021 zette Tesla een winst in de boeken van 5,5 miljard dollar. Dat gebeurde op een omzet van 53,8 miljard dollar.