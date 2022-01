VS willen Europa minder afhankelijk maken van Russisch gas

De Verenigde Staten willen Europa minder afhankelijk maken van gas en olie uit Rusland vanwege het dreigende conflict over Oekraïne. De regering van president Joe Biden is daarom bezig om andere energiebronnen voor Europa aan te spreken en daarmee Europese bondgenoten gerust te stellen over de mogelijke impact op de Russische energieleveringen bij een confrontatie over Oekraïne.

Rusland is goed voor ongeveer 40 procent van de Europese gasvoorziening en circa een derde van dat gas wordt vervoerd via pijpleidingen door Oekraïne. Er bestaat angst dat het Kremlin bij een conflict de gaskraan naar Europa dichtdraait. Door nu alternatieve energiebronnen aan te boren hoopt Washington dat Europese bondgenoten minder huiverig zijn over hun energievoorziening en bereid zijn tot hardere sancties tegen Rusland mocht Oekraïne worden binnengevallen.

Ook wil de Amerikaanse regering daarmee de druk opvoeren op Moskou om af te zien van een invasie van Oekraïne. Rusland is erg afhankelijk van zijn inkomsten uit de verkoop van olie en gas aan Europa. Washington ziet daarin een zwakke plek die kan worden uitgebuit. Daarom vinden nu gesprekken plaats met landen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië om de komende weken meer gas aan Europa te leveren.

Het gaat onder meer om Qatar, een van de grootste producenten van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ter wereld. De leider van Qatar brengt eind deze maand een bezoek aan het Witte Huis. Qatar verkoopt nu nog het overgrote deel van zijn lng aan Aziatische landen en slechts een klein deel gaat naar Europa. Vanuit de VS is de laatste tijd al veel lng naar Europa verscheept met tankers.

“Als Rusland zijn brandstofleveringen als wapen zou inzetten, dan zal dat niet zonder gevolgen blijven voor de Russische economie”, zei een Amerikaanse regeringsfunctionaris. “Rusland heeft de inkomsten uit olie en gas minstens zo hard nodig als Europa energie nodig heeft.” Rusland heeft gezegd de gaskraan naar Europa niet af te sluiten bij harde sancties.

Een van de sancties die zou worden overwogen is uitsluiting van Rusland van het internationale bancaire betalingssysteem SWIFT, aldus de Britse premier Boris Johnson. Rusland heeft wel gewaarschuwd dat Europa in dat geval geen Russisch gas meer kan kopen omdat het land geen betalingen kan ontvangen. Woensdag zullen vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne elkaar in Parijs ontmoeten om over de spanningen tussen beide landen te praten.