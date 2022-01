1G-beleid zou kunnen werken voor nachtclubs, maar nog wel vragen

Voor nachtclubs en andere nachthoreca zou het werken met 1G-beleid, waarbij alle bezoekers worden getest op corona, een uitkomst kunnen zijn. Maar dan moeten er wel een aantal zaken goed worden afgedicht. Verschillende nachtclubs geven aan alle mogelijkheden om open te kunnen toe te juichen.

Nachtbelang zegt dat er op een aantal vragen nog wel antwoord moet komen. Zo wil de belangenbehartiger van het nachtclubs af van jojobeleid. Ook is het lastig om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten nachthoreca. Verder willen ze niet dat Nederland “het wiel opnieuw gaat uitvinden” terwijl in landen om ons heen zoals Denemarken en het Verenigd Koninkrijk de coronamaatregelen in zijn geheel worden afgebouwd.

Horecabezoekers moeten momenteel een coronatoegangsbewijs laten zien op basis van 3G. Dat betekent dat ze moeten aantonen dat ze gevaccineerd, getest of genezen moeten zijn van corona. Daarbij geldt nu ook een sluitingstijd van 22.00 uur en verplicht zitten. Voor veel nachtclubs zijn de beperkingen te ingrijpend. Ze kiezen er daarom voor niet open te gaan. Het kabinet gaf wel aan over 1G in gesprek te willen.

In Groenlo blijft de deur van Club Lido voorlopig dicht. De club kwam vorig jaar in het nieuws vanwege een groot aantal coronabesmettingen op het moment dat clubs onder voorwaarden weer even open mochten. Het stoort de uitbater van Club Lido dat er maar niets wordt gedaan met de uitkomsten van de zogeheten fieldlabs waar miljoenen in omgingen. Daarbij wordt er door de exploitant ook op gewezen dat geen enkel systeem 100 procent waterdicht is. “Maar er moet gezocht worden naar mogelijkheden om wel open te gaan.”

Volgens evenementenlocatie Maassilo in Rotterdam zou het al een boel schelen als de sluitingstijd naar 00.00 uur wordt opgerekt. Dan zou de Maassilo 60 tot 70 procent van de gebruikelijke opbrengsten kunnen halen. “Maar met 22.00 kunnen wij niks. Dan is het net donker”, zegt een woordvoerder. Ook het verplicht zitten werkt volgens hem niet. “Dat hebben we vorig jaar bij een concert geprobeerd. Dat duurde precies 2 minuten. Toen stonden de mensen op de stoelen.” Onder welke voorwaarde bezoekers eventueel welkom zijn is hem om het even. “1G, 2G, 3G, 5G. Als we maar open kunnen”, zo klinkt het.

Voor evenementenlocatie Brothers in Bunnik zou 1G een tussenstap kunnen zijn. Brothers heeft net als de Maassilo ook inkomsten uit zakelijke evenementen. Mocht de nachthoreca weer open mogen dan vormt het inroosteren van voldoende personeel mogelijk nog een uitdaging.

Het Amsterdamse Paradiso wil graag met het kabinet in gesprek over eventuele versoepelingen. Daarbij wijst de poptempel ook naar andere landen die al wel met 1G werken. Onder andere in Portugal zou deze maatregel er volgens een woordvoerder van Paradiso voor zorgen dat de nachten niet zo goed worden bezocht. Ook wil het bedrijf straks niet wekenlang vastzitten aan testverplichtingen, omdat eventuele verdere versoepelingen mogelijk weken op zich kunnen laten wachten. Voor Paradiso zijn de huidige beperkingen nagenoeg onwerkbaar.