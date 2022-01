Aantal vakantieboekingen soms al groter dan voor coronapandemie

Het aantal boekingen voor een vakantie is bij reisorganisatie Sunweb groter dan voor de coronapandemie. Bij Corendon komen de getallen daarbij in de buurt. Dat komt omdat de coronamaatregelen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, steeds meer worden versoepeld en dat geldt ook voor reisrestricties. Dat geeft Nederlanders vertrouwen.

Sunweb spreekt van meer boekingen dan ooit in een januari. “We hebben nog nooit zulke aantallen gezien, iedereen wil op wintersport”, zegt een woordvoerster. De lockdownmaatregelen in Oostenrijk zorgden eerder voor een toename van het aantal boekingen naar met name Frankrijk. Nu die zijn opgeheven wordt er weer meer geboekt naar Oostenrijk. Sunweb merkt op dat mensen dit jaar luxere vakanties boeken.

Merken als Eliza was here en GOGO van Sunweb doen het ook beter dan voor de coronapandemie. “Jongeren trekken er massaal op uit deze zomer”, aldus de reisorganisatie. Voor hen zijn bij GOGO Kreta, Costa Brava en Albufeira de populairste bestemmingen. “Week na week worden de records qua boekingen verbroken”, zegt een woordvoerster.

Corendon ziet al weken een duidelijke stijgende lijn in de boekingen, voor zowel winter als zomer. “Na de versoepelingen van dinsdag is dat herstel nog krachtiger en zitten we inmiddels vrijwel op het niveau van voor corona”, zegt een woordvoerster. Normaal gesproken is januari de belangrijkste boekingsmaand voor de zomer, maar Corendon verwacht dit jaar een verschuiving naar februari en maart. Griekenland, Bonaire, Curaçao en Spanje zijn op dit moment de meest gewilde bestemmingen bij Corendon.

Bij reisorganisatie TUI wordt voor de zomervakantie vooral binnen Europa geboekt, maar ook bestemmingen zoals Mexico, Egypte en Turkije zijn in trek. Spanje is bij het reisconcern de populairste bestemming, gevolgd door Griekenland en vervolgens op ruimte afstand Turkije, Curaçao en Italië.

TUI merkt dat er voor deze winter nog veel lastminute wordt geboekt. Oostenrijk is een populaire wintersportbestemming en voor een zonvakantie zijn onder meer de Canarische eilanden gewild. Ook de Kaapverdische eilanden zijn in trek nu een verplichte quarantaine bij thuiskomst is vervallen voor reizigers uit een hoogrisicogebied die zijn geboosterd. “Je ziet dat men heel goed in de gaten heeft waar de reisbeperkingen minder worden”, zegt een woordvoerster.

Reisbrancheorganisatie ANVR hoopt op meer versoepelingen. Zo geldt voor landen buiten Europa nog steeds bijna altijd een oranje reisadvies, wat betekent dat vakanties worden afgeraden. De ANVR wil dat er weer individuele reisadviezen per land worden afgegeven zodat “meer landen weer te bereizen zijn”, aldus een woordvoerster. Door de pandemie is de reissector een stuk flexibeler geworden, bevestigt ze na eerdere berichtgeving van NU.nl. Het is nu mogelijk om gratis om te boeken of te annuleren wanneer dat door omstandigheden nodig is. “Het is wel mogelijk dat klanten in de toekomst iets meer moeten gaan betalen voor die flexibiliteit”, aldus ANVR.