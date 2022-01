CNV roept kabinet op indexeren pensioenen snel mogelijk te maken

Het kabinet moet ervoor zorgen dat de pensioenen snel worden geïndexeerd. Die oproep doet CNV naar aanleiding van de berichten van een aantal grote pensioenfondsen in Nederland die graag de pensioenen willen verhogen, maar die dat vanwege hun financiële positie niet kunnen.

CNV zegt dat bij steeds meer gepensioneerden “het water aan de lippen staat”, zeker nu de inflatie torenhoog is en de AOW in de ogen van de bond onvoldoende mee stijgt.

Bij de bond komen naar eigen zeggen talloze signalen binnen van leden over de dalende koopkracht. Steeds meer gepensioneerden hebben moeite rond te komen. Daarmee is indexatie volgens CNV broodnodig. De bond wijst er daarbij op dat veel gepensioneerden al jaren op de nullijn staan. De bond roept minister Carola Schouten op de algemene maatregel van bestuur (AMvB) over eerder indexeren zo snel mogelijk te regelen.