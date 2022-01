EasyJet ziet boekingen toenemen na versoepeling Britse regels

De vraag naar vliegtickets neemt toe sinds de Britse overheid heeft aangekondigd de coronamaatregelen rond reizen te gaan versoepelen. Dat zegt prijsvechter easyJet bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Zo komt vanaf 11 februari het verplichte testen van reizigers te vervallen in het Verenigd Koninkrijk als zij zijn geboosterd. Ook Frankrijk heeft versoepelingen aangekondigd.

“We verwachten dat Nederland hetzelfde patroon zal volgen als andere markten en dat ook hier de boekingen verder zullen toenemen”, zegt topman William Vet van easyJet Nederland in een toelichting. Het aantal klanten dat op de website van de vliegmaatschappij zoekt naar tickets is hetzelfde als in januari 2020, voor de coronapandemie. “Ik weet dat veel mensen staan te trappelen om weer weg te gaan deze zomer en onze bestemmingen in Spanje, ItaliĆ« en KroatiĆ« zijn op dit moment het populairst bij onze passagiers vanaf Schiphol”, aldus Vet.

In het afgelopen kwartaal, het eerste van zijn gebroken boekjaar en dat liep tot eind december, werd easyJet geraakt door de beperkingen die overheden instelden na de ontdekking van de omikronvariant van het coronavirus. Het bedrijf verwacht dat dit ook de lopende periode nog impact zal hebben.

EasyJet vervoerde in het afgelopen kwartaal 11,9 miljoen passagier, tegen de 2,9 miljoen van een jaar eerder. De omzet steeg naar 805 miljoen pond (964 miljoen euro). Een jaar eerder was dat in dezelfde periode nog 165 miljoen pond. Het verlies voor belastingen bedroeg 213 miljoen pond. Dat was in de vergelijkbare periode in 2020 nog bijna het dubbele.