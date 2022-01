Export Zwitserse horloges naar recordwaarde in 2021

De export van Zwitserse horloges, met bekende merken als Rolex, Cartier, Patek Philippe, Breitling, Swatch en Omega, is vorig jaar naar een recordwaarde gestegen. Daarmee werd sterk herstel getoond van de forse daling een jaar eerder door de coronapandemie.

Volgens de Zwitserse federatie van horlogemakers klom de uitvoer met 31 procent naar een waarde van 22,3 miljard frank, omgerekend 21,6 miljard euro. In 2020 kromp de export nog met 22 procent omdat de verkoop van horloges hard werd geraakt door bijvoorbeeld winkelsluitingen en doordat Zwitserse horlogefabrieken dicht moesten vanwege lockdowns.

Met name de verkoop van duurdere horloges van Zwitserse makelij doet het goed. Vooral in de Verenigde Staten was de vraag groot. De VS hebben voor het eerst in meer dan tien jaar China van de troon gestoten als belangrijkste exportmarkt voor Zwitserse horloges.