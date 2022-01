FNV: geen toenadering metaalbedrijven, meer stakingen en petitie

Werknemers in de metaal- en technieksector blijven nog even doorgaan met staken als een beter cao-voorstel uitblijft. Volgens vakbond FNV is het nog altijd wachten op toenadering vanuit de bedrijven in de metaalsector. Daarom wordt donderdag een petitie namens ruim 12.000 werknemers uit de sector aangeboden aan werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) met onder meer de oproep voor een hoger loon. Ook staat er een staking gepland bij bedrijven in Limburg.

De komende weken staan meer stakingen op het programma, voor als de werkgevers geen gehoor geven aan de oproep uit de petitie. FNV zegt niet ontevreden te zijn met de meer dan 12.000 ondertekeningen. Onder de cao Metaal & Techniek vallen bijna 320.000 mensen, van tienduizenden bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden.

Volgens de vakbond liepen de onderhandelingen eind oktober vast, waarna de stakingen begonnen. In ruim twee maanden waren dat er meer dan twintig. Ze trekken doorgaans enkele honderden mensen. “Je verliest wel wat mensen doordat het niet bij een bedrijf voor de deur of op een gezellige locatie is”, vertelt een woordvoerder van FNV. In plaats daarvan worden ‘staakstraten’ ingericht waar deelnemers zich vanuit de auto registreren. Ook lijkt de belangstelling vanuit wat kleinere bedrijven lager volgens de zegsman, omdat werknemers zich daar loyaal voelen naar klanten om hun werk te komen doen.

De FWT, die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, heeft al meermaals aangegeven de acties te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers te hoog. “Stakingen brengen een cao niet dichterbij”, zegt de partij nu. “Een terugkeer naar de onderhandelingstafel wel.”

Ondertussen lopen de spanningen tussen de verschillende werkgevers op, schreef De Telegraaf vorige week op basis van ingewijden. Een aantal partijen uit de sector zou voor een verdergaande loonsverhoging zijn om zo te voorkomen dat werknemers overstappen naar sectoren met betere voorwaarden, maar dat voorstel komt er niet doorheen. Sommige bedrijven zouden nu zelf al verhogingen van het salaris hebben doorgevoerd.