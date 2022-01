ING voorziet begin herstel voor openbaar vervoer en luchtvaart

Nadat het vrachtvervoer tijdens de coronacrisis al flink profiteerde van de vele onlinebestellingen, is het dit jaar ook tijd voor het goederenvervoer om de weg omhoog in te zetten. Dat verwachten economen van ING die denken dat het openbaar vervoer en de luchtvaart weer meer reizigers tegemoet kunnen zien als de coronapandemie naar de achtergrond verdwijnt. Toch zullen zij nog ver achterblijven bij de situatie van voor corona.

Bij de luchtvaart zakte het aantal passagiers tijdens de crisis ver in ten opzichte van de normale situatie. Dat zou dit jaar kunnen stijgen naar 60 procent. Voor het ov zou het aantal passagiers zelfs naar 75 procent kunnen stijgen. Een volledig herstel van het personenvervoer is nog niet in zicht omdat ons reisgedrag door corona veranderd is, meent ING.

Het goederenvervoer kwam afgelopen jaar al boven de situatie van voor corona uit. Daar zal de groei dit jaar minder hard zijn, denken de bankeconomen. Ook in het post- en pakketvervoer neemt de groei af, maar die sector is al meer dan 20 procent gegroeid ten opzichte van begin 2019.

De groei bij logistieke bedrijven kan nog geremd worden door tekorten aan personeel. Dat wordt steeds moeilijker te vinden. Bovendien is 1 op de 3 chauffeurs ouder dan 55 jaar en er wordt nauwelijks genoeg personeel opgeleid om hen te vervangen. De druk op de bedrijven groeit daarom. Ook hoog ziekteverzuim en Europese regelgeving over aantallen ritten buiten eigen land staan de efficiƫnte inzet van personeel in de weg, aldus ING.

De gestegen kosten van lonen, brandstof en materiaal zijn vermoedelijk wel makkelijker door te berekenen. Door de sterke versnippering van het wegvervoer lukt dat normaal gesproken nauwelijks, maar in de huidige markt wil iedereen de kosten kunnen dekken. Daarom zullen de prijzen voor het vervoer voor winkels, de bouw en de industrie ook gaan stijgen.