Japanse beurs daalt ruim 3 procent na opmerkingen Fed-voorzitter

De Nikkei-index in Tokio zakte donderdagmiddag ruim 3 procent nadat de voorzitter van de Federal Reserve in de VS hintte op een rentestap in maart. Woensdag eindigde Wall Street daardoor ook al met verlies.

Volgens de Fed zijn rentestappen nodig om de inflatie te beteugelen. Die kwam in december nog uit op het hoogste niveau in bijna 40 jaar. Volgens voorzitter Jerome Powell is er in maart genoeg ruimte voor een rentestap, verwijzend naar de huidige staat van de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt.

De Nikkei-index daalde met 3,26 procent naar 26.129,56 punten. De breed samengestelde Topix-index verloor 2,83 procent tot 1.838,30 punten.