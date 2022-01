Kappers: overgrote deel lockdownschade niet vergoed door Rijk

De Nederlandse kappers hebben in de drie lockdowns die Nederland tijdens de coronapandemie heeft gekend 900 miljoen euro schade geleden, heeft brancheorganisatie ANKO berekend. Daarvan hebben ze ongeveer een kwart, dus zo’n 225 miljoen euro, aan compensatie gekregen in de vorm van coronasteun. De rest hebben de kappers zelf op moeten brengen.

ANKO meent dat de “ruimhartige steun” door het vorige kabinet niet is nagekomen en pleit voor betere steun. “Dit slaat een hele diepe wond die voorlopig niet zal genezen, tenzij het nieuwe kabinet in actie komt”, stelt ANKO-voorzitter Maurice Crusio.

Kappers hebben hun eigen spaar- en pensioenpotjes moeten aanspreken om het hoofd boven water te houden en hebben daarnaast geld geleend en betalingen uitgesteld, geeft Crusio aan. “De marges in onze branche zijn klein en het duurt dan ook nog vele jaren voordat die potjes weer gevuld zijn, als dat überhaupt lukt! Om eerlijk te zijn zien we het zonder echte steun van de overheid somber in.”

Dat de steun zo summier uitgepakt is, komt onder meer door de manier waarop die berekend wordt. Zo is december voor kappers een drukke maand waarin het grootste deel van de omzet in het slotkwartaal viel, maar omdat de lockdown slechts deels in deze maand viel is het moeilijk voor veel kappers om aan het vereiste omzetverlies van 20 procent of 30 procent in het kwartaal te voldoen, geeft ANKO aan. Eind 2020 was er een vergelijkbaar probleem.

Bovendien is er alleen subsidie gegeven voor salarissen en vaste lasten. De ondernemers zelf, die ook niets verdienden, kregen geen steun en moesten toch ook hun eten en huur of hypotheek blijven betalen. In totaal zijn de kappers 22 weken of 5 maanden dicht geweest, rekent de brancheorganisatie voor. Bijna 30.000 kappers verdienden in die periode niets.

Crusio wil daarom dat de politiek nog eens goed kijkt naar de geboden steun. “Nu de cijfers steeds meer laten zien dat het steunpakket verre van ruimhartig is, roepen we het kabinet op om de totale schade te bezien en met oplossingen te komen waar alle ondernemers écht iets aan hebben, nu en in de toekomst.”