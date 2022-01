Nog geen oplossing in zicht in conflict rond cao metaalbedrijven

Het cao-conflict in de staalsector is nog niet ten einde. Vakbond FNV bood werkgevers donderdag een petitie aan met handtekeningen van 12.000 ontevreden werknemers. Die is door de werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) in ontvangst genomen. Die nodigde daarbij de bonden direct uit terug aan de onderhandelingstafel. Maar daar is geen gehoor aan gegeven. De sector is goed voor 320.000 werknemers.

De vakbonden hadden eerder al aangegeven dat de werkgevers in de metaalsector eerst met een verbetering van hun aanbod moeten komen, alvorens weer kan worden onderhandeld. De bonden eisen onder meer een hoger loon. Volgens de FWT is er nog altijd sprake van een verschil van inzicht. Maar dergelijke geschillen moeten volgens de FWT aan de onderhandelingstafel worden besproken.

Verschillende media melden dat de spanningen bij de achterban van de FWT oplopen. Zo schreef De Telegraaf dat een aantal partijen uit de sector voor een verdergaande loonsverhoging zou zijn om zo te voorkomen dat werknemers overstappen naar sectoren met betere voorwaarden. Sommige bedrijven zouden nu zelf al verhogingen van het salaris hebben doorgevoerd.

FWT-directeur Ron Follon wil niet ingaan op vragen over vermeend rumoer bij de achterban. Hij wijst erop dat stakingen sowieso schade voor bedrijven met zich meebrengen. Sinds oktober, toen de onderhandelingen vastliepen, is al tientallen keren gestaakt bij verschillende metaalbedrijven. Zo wordt momenteel in de regio Limburg actie gevoerd. De FWT heeft meermaals aangegeven de acties te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers echter te hoog.