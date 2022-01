Rentevrees zorgt voor verliezen op Damrak, Galapagos veert op

De aandelenbeurzen in Amsterdam en andere Europese steden zijn donderdag met forse verliezen geopend. De verkoopgolf volgt op duidelijke aanwijzingen dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente in maart wil verhogen. Hoge rentes maken aandelen relatief onaantrekkelijk doordat veiliger beschouwde obligaties weer meer opleveren. Op het Damrak was er ook aandacht voor biotechnoloog Galapagos, die een nieuwe topman benoemde en fors steeg.

In maart wordt de rente naar verwachting met een kwart procentpunt verhoogd. Het zou de eerste renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank zijn sinds december 2018. De Fed gaf ook aan te zullen stoppen met het opkopen van obligaties, een stimuleringsmaatregel die de rentes ook laag houdt.

De AEX-index koerste na enkele minuten handelen 1,5 procent lager op 740,51 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 1.036,74 punten. In Frankfurt, Parijs en Londen gingen de beurzen tot 1,4 procent omlaag.

Biotechnoloog Galapagos won ruim 10 procent. Het bedrijf heeft de ervaren Paul Stoffels aangesteld als topman. De Belg komt over van Johnson & Johnson, een van ’s werelds grootste medische bedrijven. Hij gaf leiding aan alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij het Amerikaanse concern, dat onder andere bekend is van een coronavaccin.

Galapagos was ooit een beurslieveling dankzij zijn veelbelovende medicijn filgotinib tegen reumatoïde artritis, maar verloor afgelopen jaren fors na tegenvallers bij de goedkeuring van het middel in de VS.

Arcadis verloor 2 procent ondanks een nieuwe opdracht. Het ingenieurs- en adviesbureau helpt voor 4,8 miljoen euro netwerkbeheerder TenneT bij de bouw van drie landstations, die een windpark op zee verbinden met het hoogspanningsnet aan land. Chiptoeleverancier RoodMicrotec meldde bij zijn voorlopige resultaten een omzetstijging van 22 procent in 2021 en won 1,5 procent.

Deutsche Bank boekte in 2021 de hoogste nettowinst sinds 2011, mede dankzij de prestaties van zijn zakenbankdivisie die verdient aan de handel op de financiële markten en advisering bij beursgangen en overnames. Het aandeel won 0,1 procent in Frankfurt

De euro was 1,1194 dollar waard, tegenover 1,1280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 87,08 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper op 89,47 dollar per vat