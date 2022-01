Samsung boekt recordomzet en investeert fors in chipproductie

Technologieconcern Samsung Electronics heeft afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt dankzij de groeiende vraag naar zijn smartphones, beeldschermen en geheugenproducten. Het Zuid-Koreaanse concern investeerde ook fors in de productie van chips om aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Samsung kocht onder meer de nieuwste chipmachines van ASML om de productie van geheugen- en systeemchips flink uit te breiden.

De omzet van het grootste bedrijf van Zuid-Korea steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar met 23 procent naar 76 biljoen won (bijna 56 miljard euro). De investeringen van het bedrijf in de productie van halfgeleiders bedroegen in 2021 43,6 biljoen won (ruim 32 miljard euro), mede door de aankoop van de machines voor extreem-ultraviolette lithografie (EUV) van het Nederlandse ASML. Samsung investeerde daarmee fors meer dan zijn concurrenten.

De divisie van Samsung die chips maakt voor externe klanten vestigde een kwartaalrecord, maar de forse uitgaven aan de dure EUV-machines van ASML deden de winst dalen. Met de zeer gespecialiseerde machines van ASML kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt. De apparaten kosten meer dan 100 miljoen euro per stuk en zijn zo groot als een bus.

Het bedrijf verwacht een verder herstel van de vraag naar server- en pc-geheugenchips en verklaarde dat de nieuwe opvouwbare mobiele telefoons al bijdragen aan de omzetgroei. Samsung gaf wel meer uit aan de marketing van zijn nieuwste mobiele telefoons.

Het concern wil geen concrete voorspellingen doen voor het nieuwe jaar vanwege de hoge mate van onzekerheid rond de problemen in de toeleveringsketens en de onzekerheid over het verdere verloop van de coronapandemie.

De lockdown in de Chinese stad Xi’an in december dwong Samsung om de activiteiten in zijn fabriek voor geheugenchips aan te passen. Na de opheffing van de lockdown, die een maand duurde, zijn de activiteiten van de chipproductielijn in Xi’an volgens Samsung sinds woensdag weer teruggekeerd naar de normale situatie.