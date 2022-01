Sterke feestdagenperiode bezorgt Apple recordomzet

Techconcern Apple heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordomzet behaald, ondanks het nijpende chiptekort dat tal van grote fabrikanten de laatste tijd raakt. Ook slaagde het Amerikaanse bedrijf erin om flink meer winst te boeken.

Vanwege de feestdagen is dit eerste kwartaal van het gebroken boekjaar dat Apple hanteert traditiegetrouw de periode waarin het bedrijf de meeste apparaten als iPhones en iPads aan de man brengt. Vorig boekjaar kwam Apple in het feestdagenkwartaal tot een omzet van ruim 111 miljard dollar met haast 29 miljard dollar aan winst. Dit keer zijn de cijfers opgelopen tot bijna 124 miljard dollar aan opbrengsten en een kleine 35 miljard dollar winst.

Volgens topman Tim Cook dankt Apple het succes aan zijn vele nieuwe producten en diensten. De vraag bij consumenten zou daarom erg sterk zijn. In alle productcategorieƫn behalve bij de iPads was uiteindelijk sprake van een stevige verkoopplus. Apple biedt ook steeds meer abonnementsdiensten aan, zoals een fitnessdienst, en breidt Apple Pay nog altijd verder uit naar landen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika.