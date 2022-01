Techbedrijf WeTransfer blaast beursgang af wegens onrustige markt

Techbedrijf WeTransfer ziet af van zijn beursgang in Amsterdam aanstaande vrijdag vanwege de onrustige marktomstandigheden op de aandelenbeurzen. De beurskoersen zijn de afgelopen tijd hard gedaald door zorgen bij beleggers over een sterk stijgende rente in de Verenigde Staten tegen de hoge inflatie. Met name techaandelen kregen daardoor rake klappen.

WeTransfer kondigde eerder deze maand aan naar het Damrak te willen. De onderneming met de gelijknamige digitale verstuurdienst van bestanden mikte daarbij op een beurswaarde tot 716 miljoen euro. Met de opbrengst van de plaatsing van nieuwe aandelen wilde WeTransfer verder groeien, bijvoorbeeld door overnames te doen.