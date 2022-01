Toezichthouder ACM nu ook scherp op woningmarkt

Marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) let in 2022 ook op de woningmarkt. De consumentenbeschermer gaat scherper toezien of makelaars en huurbemiddelaars zich wel aan de regels houden. Ook gaat de toezichthouder kijken naar de grondmarkt voor woningbouw. Met name de vraag waarom op grond waar wel gebouwd mag worden niet wordt gebouwd, krijgt daarbij de aandacht.

De ACM houdt naast de nieuwe aandachtspunten ook de energietransitie en de digitale economie in de gaten. Die twee punten stonden ook de afgelopen twee jaar op de agenda. Aan de energietransitie heeft de toezichthouder wel het aandachtspunt duurzaamheid toegevoegd.

De afgelopen jaren kregen energiebedrijven van de ACM meer ruimte om te investeren in de overgang naar schone energie. De waakhond wil nu ook controleren of die ruimte wordt gebruikt. Ook misleidende duurzaamheidsclaims en experimenten met waterstof worden in de gaten gehouden en de toezichthouder gaat ook haar eigen handelen bij faillissementen van energiebedrijven evalueren.

Op het gebied van de digitale economie gaat de ACM verder met het aanpakken van zaken als oneerlijke reviews en neplikes. Ook als bedrijven oneerlijke voorwaarden stellen, spreekt de ACM ze daarop aan. Verder komt er dit jaar een besluit of en onder welke voorwaarden partijen die vaste telecomnetwerken hebben telecomaanbieders zonder zo’n eigen netwerk toegang moeten verlenen.