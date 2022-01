Vastgoedadviseur CBRE: ombouwen winkeletage tot woning lucratief

Het ombouwen van winkelvastgoed naar woningen of andere bestemmingen kan lucratief zijn. Vooral winkelruimte in kelders of op hogere verdiepingen in steden zou geschikt kunnen zijn om te verbouwen tot woning of kantoor. Dat stelt vastgoedadviseur CBRE in een omvangrijk rapport over de vastgoedmarkt.

Volgens CBRE zijn de tophuren in alle Nederlandse binnensteden gedaald. Dan gaat het met name om de winkelvloeren die niet op straatniveau liggen. Een huurdaling van 50 procent is geen uitzondering voor deze locaties, aldus CBRE. Daardoor dalen de huurprijzen en is renovatie naar woning, kantoor of hotel een aantrekkelijk alternatief.

Volgens CBRE zal deze ontwikkeling in de komende twee jaar in de winkelstraten zichtbaar zijn. Als voorbeeld noemt de adviseur de 62 voormalige V&D-panden, waarvan een deel in eerste instantie overging naar Hudson’s Bay. Deze panden worden al veelal verbouwd op dit moment. Volgens CBRE zal op straatniveau plek blijven voor winkels, maar zullen de overige vloeren van winkelpanden anders ingericht gaan worden.

De lagere huurprijzen zijn voor winkelketens daarnaast een mogelijkheid om niet al te duur nieuwe vestigingen te openen. CBRE verwacht verder dat dit jaar weer meer in winkelvastgoed zal worden gehandeld, ook omdat de risico’s in de prijzen voor winkelvastgoed al zijn verwerkt.

Verder concludeert CBRE dat de verdere groei van onlinewinkelen, mede als gevolg van de coronacrisis, voor records in de logistieke vastgoedsector zorgt. In 2021 werd voor een bedrag van 5,3 miljard euro aan logistiek vastgoed verhandeld. De vraag stijgt daarbij harder dan het aanbod. Dat zorgt voor minder leegstand, maar ook voor hogere prijzen.

Verder trekt volgens CBRE de woningmarkt verder aan. Er komen meer nieuwbouwwoningen op de markt. Ook voor beleggers zijn er daardoor meer kansen. Het beleggingsvolume in de woningmarkt zal volgens de adviseur uitkomen op 6,5 miljard tot 7 miljard euro. Dat was vorig jaar nog 4,2 miljard euro.

Tot slot ziet ook de kantorenmarkt er volgens CBRE beter uit. Daarbij wordt naar de grote vraag naar hoogstaande werkplekken in het centrum van steden gewezen. Het aantal zoekvragen nam volgens het rapport in twee jaar tijd met 52 procent toe. Ook hakken steeds meer bedrijven de knoop door als het gaat om het betrekken van een kantoorpand, zo klinkt het.