Wall Street kauwt na op rentebesluit Fed, Tesla omlaag na cijfers

Tesla ging donderdag stevig omlaag op de beurzen in New York. Beleggers reageerden teleurgesteld op de resultaten van de maker van elektrische voertuigen, ondanks dat het laatste kwartaal van 2021 met een recordwinst van 2,3 miljard dollar werd afgesloten. Daarnaast kauwden de markten nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank hield de rente woensdag nog ongewijzigd maar gaf wel een duidelijk signaal voor een verhoging in maart. Het zou de eerste renteverhoging in de VS zijn sinds december 2018.

Tesla leverde 4 procent in. De autofabrikant dankte de sterke groei onder meer aan een in gebruik genomen fabriek in China, waar het zijn voertuigen voordeliger kan produceren. Maar volgens Tesla hadden de cijfers eigenlijk nog beter kunnen zijn. Net als andere autoproducenten kampt het bedrijf met tekorten aan onderdelen en chips. Dat is volgens Tesla de belangrijkste remmende factor op de productie. De autoproducent verwacht dat de problemen de komende tijd nog wel zullen aanhouden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,6 procent hoger op 34.730 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent tot 4423 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 13.741 punten. Voor aanvang van de beurshandel werd ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal sterker is gegroeid dan economen alom hadden verwacht.

Intel verloor bijna 7 procent. De chipproducent zag de winst in het vierde kwartaal dalen en verwacht dat de winstmarges de komende tijd verder onder druk blijven staan. Dit alles heeft te maken met de grote investeringen waar het bedrijf voor staat om de chipcapaciteit te vergroten.

McDonald’s verloor verder ruim 1 procent. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht door hogere kosten. Het concern was meer kwijt aan loonkosten om werknemers te behouden en aan te trekken en kampt met gestegen voedselprijzen. Levi Strauss dikte daarnaast een kleine 14 procent aan dankzij een sterke vraag naar spijkerbroeken en jassen van het kledingmerk.

Netflix klom op zijn beurt bijna 6 procent na het nieuws dat het hegdefonds Pershing Square van beursmiljardair Bill Ackman dik 3 miljoen aandelen van het videostreamingbedrijf heeft gekocht. Netflix verloor vorige week nog veel aan beurswaarde door een tegenvallende groei van het aantal abonnees.

De euro was 1,1160 dollar waard, tegenover 1,1280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 88,08 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 90,61 dollar per vat.