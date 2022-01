Aandacht voor Signify en toeleveranciers Apple op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Signify. Het verlichtingsconcern had afgelopen kwartaal minder last van tekorten aan onderdelen en zag de winst stijgen. Ook de Europese toeleveranciers van Apple staan in de belangstelling na recordresultaten van het Amerikaanse technologieconcern. Apple verkocht in het laatste kwartaal van het jaar, met daarin de belangrijke feestdagen, traditiegetrouw de meeste apparaten als iPhones en iPads.

De AEX-index lijkt lager te beginnen. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting gemengd openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag ook een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio ging dik 2 procent hoger het weekeinde in, mede dankzij koerswinsten bij de Japanse toeleveranciers van Apple.

Europese toeleveranciers van Apple als AMS en Dialog Semiconductor zullen mogelijk ook bewegen op de sterke resultaten van de iPhonemaker. Ook chipmakers als Infineon en STMicroelectronics hebben Apple als klant. Veel van de Apple-leveranciers zijn weer klanten van de Nederlandse chipbedrijven ASML, Besi en ASMI.

De omzet van Signify steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met bijna 7 procent naar meer dan 2 miljard euro. Dat is volgens topman Eric Rondolat te danken aan een sterke vraag naar slimme lampen en aan het uitvoeren van vertraagde bestellingen. Het bedrijf wist de winstmarge te vergroten ondanks forse kostenstijgingen van grondstoffen, onderdelen en logistiek. De nettowinst kwam uit op 170 miljoen euro, tegen 137 miljoen euro in dezelfde periode in 2020.

Ook WDP kwam met cijfers naar buiten. Het logistiek vastgoedbedrijf heeft naar eigen zeggen een sterk boekjaar 2021 achter de rug en verklaarde een verdere groei te voorzien op de middellange termijn. Het bedrijf wil tussen 2022 en 2025 2 miljard euro investeren om de vastgoedportefeuille op te voeren tot 8 miljard euro.

In Parijs staat LVMH in de belangstelling. Het moederbedrijf van modemerken als Christian Dior en Louis Vuitton heeft vorig jaar een recordjaar gehad. Het concern, dat ook drankenmerken als champagne van Mo√ęt & Chandon en cognac van Hennessy bezit, deed het in het laatste deel van het jaar vooral goed met mode. Ook de juwelierstak deed het goed door de overname van Tiffany’s.

De euro was 1,1151 dollar waard, tegenover 1,1148 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 87,25 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 89,90 dollar per vat.